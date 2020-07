Incidente sul lavoro ad Alassio, morto un operaio di 37 anni (Di lunedì 27 luglio 2020) E’ successo nella zona collinare tra via Cardellino e regione Palmero. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un trattore dopo un volo di sette metri in una fascia Leggi su ilsecoloxix

