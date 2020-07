In Spagna si parla di “seconda ondata” (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo che erano stati a lungo meno di 300 al giorno, da un paio di giorni i nuovi casi accertati di contagio sono più di 900 Leggi su ilpost

La Spagna è tra i paesi europei con il più alto numero di casi accertati per 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni: sono stati 37,9, contro i 4,9 dell’Italia. Tra i pochi paesi europei con più casi ...

Londra, turisti nel caos. Imposta la quarantena a chi torna dalla Spagna

Il Regno Unito ha reintrodotto la quarantena obbligatoria per le persone che arrivano dalla Spagna. Una misura annunciata nella serata di sabato ed entrata in vigore alle 23 inglesi, che ha colto di s ...

