Immobile e la Scarpa d'Oro: a pari punti rischia la beffa, ecco perché (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA - A mente fredda si ragiona meglio, perché i numeri di Ciro Immobile fatti registrare in questa stagione sono incredibili. Calcolatrice in una mano, almanacchi dall'altra, statistiche sul tavolo: ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Lazio, 34 gol in Serie A per #Immobile: miglior marcatore italiano della storia. Raggiunto #Lewandowski nella clas… - laziolibera : Immobile e i numeri super: nel mirino c’è Higuain. E sulla Scarpa d’Oro a pari punti… - sportli26181512 : Immobile e i numeri super: nel mirino c’è Higuain. E sulla Scarpa d’Oro a pari punti…: Il bomber della #Lazio si è… - IoNascoQui : CLASSIFICA SCARPA D'ORO: CONSIDERANDO RONALDO LEGGERMENTE IN RITARDO, PER VINCERLA AD IMMOBILE SERVE SEGNARE ALME… - LucaTwiVive : Quindi la scarpa d'oro la vince Immobile -