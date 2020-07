I pm non trovano la delibera della Regione sulla donazione di camici della ditta del cognato di Fontana (Di lunedì 27 luglio 2020) I pm dicono che nessun atto ufficiale ha mai registrato la trasformazione del contratto da vendita a donazione dei 75mila camici della Dama spa, la società del cognato del governatore Attilio Fontana, alla Regione Lombardia. Secondo le indagini, in poche parole, la delibera con la quale la Regione ha accettato la trasformazione in «donazione», non esiste. Lo scorso 20 maggio, in seguito ad un servizio della trasmissione «Report» sulla vicenda in cui erano stati interpellati sia il governatore della Lombardia che il cognato Andrea Dini, l’ultimo aveva comunicato la ... Leggi su giornalettismo

marattin : Dire che le “partite Iva non stanno peggio degli altri” significa dimenticare che vi sono garantiti e iper-garantit… - EleLe08 : RT @littledolcie: @cirovarriale1 @EleLe08 @MinutemanItaly Intanto non trovano piu' i mafiosi che avevano fatto uscire. Comlimenti. - littledolcie : @cirovarriale1 @EleLe08 @MinutemanItaly Intanto non trovano piu' i mafiosi che avevano fatto uscire. Comlimenti. - valeria21602823 : @GHINODITACCO18 @pergola10 E vero non ci facciamo una bella figura tutt'altro ma sono militari e rispindo ad amordi… - saratabula : @matteosalvinimi Scandaloso , é vero. Come quei 49 milioni che non trovano più. Hai ragione. Una vergogna. A mio av… -

Doppiette, grandi vittorie e colpi di scena. Le gare della domenica del Round 2 ELF CIV 2020 da Misano non hanno fatto mancare lo spettacolo, a cominciare dalla Moto 3, dove Kevin Zannoni ha fatto 4 s ...

Giallo in Georgia: mamma di 25 anni e i figli gemelli trovati morti in auto sul fondo di un lago

in foto: Immagine da Facebook. Le autorità di Augusta, in Georgia, Stati Uniti, sono impegnate da alcune ore nella risoluzione di quello che al momento appare come un vero e proprio giallo: Shaquia Ph ...

