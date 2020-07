Ercolano, Lina annegata in piscina a 11 anni: “Giocavano a fare i morti in acqua” (Di lunedì 27 luglio 2020) Un gioco pericoloso tra amici. “Il gioco alla morte nell’acqua”. Sarebbe questo il probabile retroscena della tragedia che ha strappato alla vita la piccola PasquaLina D’Anna, la bimba di 11 anni morta ieri nella piscina “Quattro venti” a Ercolano. Ercolano, morta Lina D’Anna: giocava “alla morte in acqua” Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, giunti sul … L'articolo Ercolano, Lina annegata in piscina a 11 anni: “Giocavano a fare i morti in acqua” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

