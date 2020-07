Coronavirus, Lazio annuncia test per i bus provenienti dall’estero. (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – test ai bus in arrivo dall’estero e multe salate per chi sale in metro senza mascherina. A Roma e Milano sono attive misure stringenti per prevenire contagi da Covid-19 sui mezzi di trasporto. La Regione Lazio ha infatti annunciato un’ordinanza per effettuare test per chi torna in pullman dai Paesi a rischio. “Faremo un’ordinanza, la priorità è quella di difendere Roma e il Lazio”, ha spiegato Alessio D’Amato, assessore regionale alla sanità. Il provvedimento è volto a contenere i casi d’importazione: negli ultimi giorni, infatti, in molti stanno rientrando nel Lazio con pullman che fermano alla Stazione Tiburtina. In particolare, si guarda al rischio legato al rientro delle badanti, soprattutto ... Leggi su quifinanza

