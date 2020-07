Conte: «Il Napoli è forte ma noi vogliamo alzare il nostro livello. Su Sensi…» (Di lunedì 27 luglio 2020) Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia del match contro il Napoli. Le parole del tecnico nerazzuro Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia del match contro il Napoli. Queste le parole del tecnico nerazzurro. Stiamo arrivando alla fine di un campionato eccezionale, nel quale si è giocata una partita ogni tre giorni. «Sicuramente questa è stata ed è un’esperienza nuova per tutti quanti: bisogna prendere il lato positivo e imparare da questo tipo di situazioni. Giocare ogni tre giorni ha lasciato in ognuno di noi degli spunti positivi da utilizzare anche in futuro». Tra le situazioni positive sicuramente quella dei giocatori che inizialmente non avevano giocato molto e che invece, una volta chiamati in causa – pensiamo a Borja ... Leggi su calcionews24

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il Napoli ha sempre infastidito chi ha poi vinto lo Scudetto, hanno una buonissima rosa' Le p… - it_mainsport : RT @it_mainsport: L’ #Inter di Antonio #Conte sfida il #Napoli di Gennaro #Gattuso , nella - zazoomblog : Inter-Napoli Conte alla vigilia: Azzurri molto forti ma in Coppa Italia meritavamo di più... - #Inter-Napol… - claudiomolino : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI 'Il Napoli ha sempre infastidito chi ha poi vinto lo Scudetto, hanno una buonissima rosa' Le parole di Anto… - sscalcionapoli1 : Inter-Napoli, Conte alla vigilia: 'Napoli molto forte, ma in Coppa Italia meritavamo di più...' #ForzaNapoliSempre -