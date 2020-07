Confartigianato, Fumagalli: “Ammortizzatore sociale non deve essere unico ma universale” (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Sì ad un ammortizzatore sociale universale, no ad un ammortizzatore sociale unico. Questa l’indicazione espressa oggi dal segretario generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli, durante l’incontro in videoconferenza tra la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali. Per Fumagalli “la riforma degli ammortizzatori sociali non deve essere condizionata dalla situazione di straordinaria emergenza provocata dalla pandemia da Covid 19“. Il segretario generale – fa sapere Confartigianato in una nota – ha inoltre ricordato le caratteristiche di efficienza ed efficacia del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato, ... Leggi su quifinanza

AndreaSaviane1 : RT @confartigianato: Il nostro Segretario Generale Cesare Fumagalli è intervenuto a #SeminarioEstivo di @SymbolaFondazio: “Per uscire dalla… - confartigianato : Il nostro Segretario Generale Cesare Fumagalli è intervenuto a #SeminarioEstivo di @SymbolaFondazio: “Per uscire da… - Confartigianat2 : EVENTI – Il Segretario Generale di #Confartigianato, Cesare #Fumagalli, al Seminario estivo di #Symbola… - bonfanti : #Confartigianato EVENTI – Il Segretario Generale Cesare Fumagalli al Seminario estivo di Symbola @ArtigianiGo… - dsturabotti : RT @SymbolaFondazio: #SeminarioSymbola Fumagalli @confartigianato Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla chiudendosi in noi… -

Ultime Notizie dalla rete : Confartigianato Fumagalli Confartigianato, Fumagalli: "Ammortizzatore sociale non deve essere unico ma universale" Borsa Italiana Confartigianato, Fumagalli: "Ammortizzatore sociale non deve essere unico ma universale"

(Teleborsa) - Sì ad un ammortizzatore sociale universale, no ad un ammortizzatore sociale unico. Questa l'indicazione espressa oggi dal segretario generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli, durant ...

Elezioni 2020. Primo confronto pubblico (non senza scintille) tra i candidati sindaci

LECCO – Sei quesiti per rispondere sostanzialmente ad un’unica grane domanda: “Cosa vuole fare da grande questa città, manifatturiero a parte?” E’ il padrone di casa, il presidente di Confartigianato ...

(Teleborsa) - Sì ad un ammortizzatore sociale universale, no ad un ammortizzatore sociale unico. Questa l'indicazione espressa oggi dal segretario generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli, durant ...LECCO – Sei quesiti per rispondere sostanzialmente ad un’unica grane domanda: “Cosa vuole fare da grande questa città, manifatturiero a parte?” E’ il padrone di casa, il presidente di Confartigianato ...