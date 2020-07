Campania, 14 nuovi casi. In Cilento un focolaio legato ai romani positivi passati per Capri (Di lunedì 27 luglio 2020) I nuovi contagi, in Campania, sono 14 (su 1555 tamponi effettuati). Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato il dato in un video pubblicato su Facebook. Sono due i focolai in Regione, anche se piccoli. Quattro dei 14 nuovi casi, infatti, si sono registrati in un campo di extracomunitari sul Litorale Domizio, mentre l’altro è in Cilento, a Pisciotta, in provincia di Salerno. In questo ultimo caso, ha spiegato De Luca, si tratta di persone provenienti da Capri, che erano venute a contatto con i ragazzi romani risultati positivi al virus. Il governatore ha tuttavia assicurato che non c’è nulla da temere: “Abbiamo una situazione assolutamente normale e tranquilla, con 4 o 5 ... Leggi su ilnapolista

