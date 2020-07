Cairo: “Non posso mai vendere il Torino dopo una stagione così particolare” (Di lunedì 27 luglio 2020) Urbano Cairo, imprenditore e presidente del Torino ha rilasciato una breve intervista all’Ansa: “Mai venderei il Torino dopo una stagione come questa, anche se non e’ detto che io debba restare a vita alla guida di questa societa’: hanno lasciato Milan e Inter presidenti storici e importanti come Berlusconi e Moratti…”. Ci sono state alcune ipotesi di offerte per l’acquisto della società granata ma il patron chiarisce: “L’annata che abbiamo vissuto non e’ certo in linea con le nostre aspettative: l’anno scorso siamo arrivati settimi. Abbiamo tenuto tutti i giocatori e abbiamo fatto un investimento importante di 25 milioni di euro per Verdi, oltre a Lyanco che e’ rientrato. Ma e’ stata un’annata ... Leggi su alfredopedulla

aduz72 : @scarsocrinito @Toro_News Penso anch’io , nonostante fremo nel pensare al cambio di proprietà... che bisogna andare… - M7FMatteo : @Falso_Nueve_IT Cmq cairo ha detto che non venderebbe mai 10 min fa - ILTOROSIAMONOI : Cairo:”Non vedo il Toro” - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Cairo chiude alla cessione: «Mai venderei dopo stagione come questa»: “Mai venderei il Torino… - sportli26181512 : Cairo: 'Mai venderei il #Torino dopo una stagione simile': Il presidente granata: 'Ma non è detto che io debba rest… -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo “Non Mahmood, Ferragni e le popstar al museo: «Ma dov'è lo scandalo?» Corriere della Sera