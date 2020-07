Bollino rosso e nero autostrade agosto 2020: date esodo e quando partire (Di lunedì 27 luglio 2020) Si torna a parlare di Bollino rosso e Bollino nero sulle autostrade italiane: significa che è estate, che gli italiani partiranno in vacanza, e molti preferiranno il Belpaese, e che dunque strade e autostrade torneranno a essere congestionate. Dal deserto dei mesi sotto Covid a un normale ritratto di traffico estivo, tra esodo e controesodo. Ma quali sono le date più nere relativamente al traffico e quando sarebbe meglio partire? Ecco le informazioni utili da sapere.Segui Termometro Politico su Google News Bollino rosso e Bollino nero sulle autostrade: le date da ... Leggi su termometropolitico

