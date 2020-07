Bocelli al convegno di Sgarbi: “Umiliato dal lockdown”. E dubita della gravità della pandemia: “Non conosco nessuno finito in rianimazione” (Di lunedì 27 luglio 2020) C’era anche il cantante lirico Andrea Bocelli all’evento organizzato in Senato “Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti’, organizzato da Armando Siri e Vittorio Sgarbi, con la partecipazione di Matteo Salvini, e considerato da molti “negazionista“. Il tenore ha dichiarato di essersi sentito “umiliato e offeso come cittadino” quando “mi è stato vietato di uscire di casa”. E ha confessato “di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto perché non mi sembrava giusto, né salutare rimanere in casa”. “Ho una certa età e ho bisogno di sole e di vitamina D”, ha continuato. Già nella parte introduttiva del suo discorso, dopo aver parlato della sua esperienza con il ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Bocelli: 'Umiliato e offeso da privazione della libertà durante il lockdown' - RollingStoneita : #AndreaBocelli ha partecipato a un convegno di negazionisti del Covid: 'Conosco un sacco di gente, ma non ho mai co… - giugiulone : @Leonardobecchet Le uniche parole sagge dette nel convegno sono quelle dei figli di Bocelli da lui riferite:'Babbo,… - rubio_chef : Dopo Bocelli al convegno dei complottisti #COVID?19 mi aspetto Jovanotti presidente ad honorem dei terrapiattisti. - federlor111 : RT @SimoneAlliva: A Roma un'autista viene aggredito da un passeggero: gli aveva chiesto di mettersi la mascherina Uno legge e dice: è un cr… -