Barcellona, non molla Lautaro: ecco la strategia dei catalani (Di lunedì 27 luglio 2020) La sua stagione esaltante non è bastata all'Inter per conquistare lo scudetto. Tuttavia Lautaro Martinez potrebbe lasciare i nerazzurri dopo due soli campionati. Il Toro ha parecchie richieste sul mercato, specialmente dalla Catalogna. Infatti il Barcellona resta in agguato, pronto a farsi avanti al momento giusto.caption id="attachment 913489" align="alignnone" width="1024" Lautaro (Getty Images)/captionPIANOSecondo quanto riportato da Tuttosport, il club blaugrana avrebbe in mente una strategia ben precisa. Al termine della stagione, sarebbe lo stesso Lautaro a chiedere la cessione all'Inter, in modo da abbassare le pretese del club milanese. L'Inter, infatti, chiede almeno 111 milioni di euro per poter cedere il proprio attaccante. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

claudioruss : #Gattuso: 'La città non ci sta aiutando, ci sono tante isole, il sole, e tante barche. Non è facile allenare una sq… - MaxCallegari : ???? #Arthur avrebbe comunicato al Barcellona che non giocherà più in questa stagione. Dopo lo scambio con Pjanic ha… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Arthur non vuole più giocare col Barcellona: è tornato in Brasile ? - ItaSportPress : Barcellona, non molla Lautaro: ecco la strategia dei catalani - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Nuove grane per Bartomeu e Setien: Arthur non si è presentato al ritiro e non si unirà alla squadra per la… -