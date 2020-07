Audi e-tron - Novità tecnologiche con il Model Year 2021 (Di lunedì 27 luglio 2020) già tempo di aggiornamento per le trong>Audi trong> e-tron ed e-tron Sportback. Le due elettriche vengono presentate nella versione Model Year 2021, che porta in dote una serie di novità tecnologiche relative alle dotazioni. I listini aggiornati, che non includono ancora le versioni S, propongono prezzi variabli da 73.200 a 95.850 euro. Debutta l'infotainment Mib3. Per entrambe le Suv è ora prevista l'ultima generazione del sistema di infotainment della Casa, che integra i servizi aggiornati trong>Audi trong> Connect e la eSIM. Rispetto al Mib2+, la potenza di calcolo del sistema è superiore e consente di sfruttare funzionalità evolute come i comandi vocali su ... Leggi su quattroruote

