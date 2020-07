Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: messaggi in codice? (Di lunedì 27 luglio 2020) Un post che somiglia a quello che ha pubblicato Stefano De Martino e via il gossip è servito con i follower che ci ricamano sopra citando anche gli “indizi” passati, ma Alessia sbotta Una luna “galeotta”: il post pubblicato sul profilo Instagram della Marcuzzi e su quello di De Martino fanno pensare a messaggi in codice che si scambiano i due, ma lei spiega tutto. Stefano e Alessia: indiziArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

