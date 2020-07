Verona, i convocati di Juric per la gara con la Lazio (Di domenica 26 luglio 2020) Verona, Juric dirama l’elenco dei convocati per la gara con la Lazio in programma questa sera alle ore 19:30 allo stadio Bentegodi Verona, Juric dirama l’elenco dei convocati per la gara con la Lazio in programma questa sera alle ore 19:30 allo stadio Bentegodi. DIECI INDISPONIBILI- Ben dieci indisponibili per l’Hellas: agli infortuni si aggiungono anche Verre, Bocchetti ed Empereur. Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic.Difensori: Rrahmani, Gunter, Dimarco.Centrocampisti: Veloso, Faraoni, Badu, Eysseric, Lucas, Zaccagni, Terracciano, Pessina, Amrabat, Lazovic.Attaccanti: Stepinski, Di Carmine, Borini, Salcedo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fantacalcio : Lazio, i convocati per Verona: la decisione su Acerbi - Fantacalcio : Verona, i convocati per la Lazio: un'assenza a centrocampo - IoNascoQui : H. Verona – Lazio, i convocati di Inzaghi. Torna Djavan Anderson, Acerbi c’è ma è da valutare, così come Marusic. O… - IoNascoQui : H. Verona – Lazio, i convocati di Juric. Out Verre, Bocchetti, Lova ed Empereur, oltre a Kumbulla, Adjapong, Pazzin… - pasqualinipatri : Verona-Lazio, i convocati di mister Inzaghi -