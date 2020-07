Vasco Rossi fa gli auguri a Mick Jagger: voce, sesso, corpo... sei il mio supereroe (Di domenica 26 luglio 2020) Mick Jagger compie 77 anni e li festeggia nella campagna toscana. Non potevano mancare, anche solo per dovere di ospitalità "made in Italy"; gli auguri di Vasco Rossi. "Il mio supereroe è Mick Jagger, chiaro! L'unico che sa giocare con tutto... il sesso, la gente, la sua voce... il suo corpo... Buon 77-esimo!!!!", scrive il rocker di Zocca su Instagram postando una foto del cantante dei Rolling Stones. Leggi su iltempo

