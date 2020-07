Tragedia a Roma: un ragazzo di 21 anni si suicida dopo un litigio con la fidanzata (Di domenica 26 luglio 2020) Una vera e propria Tragedia, quanto accaduto stanotte a Roma, dove un giovane di 21 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato dalla terrazza del Pincio, dopo una discussione con la sua ragazza. Ricostruzione Daniel, 21enne italiano di origini peruviane si era lasciato da alcuni mesi con la fidanzata, e nella notte di ieri intorno alle 02.30, dove assieme ad amici e conoscenti, aveva rivelato ad un’amica di non aveva ancora superato positivamente la fine della relazione con l’ex compagna presente sul posto (davanti alla Casina Valadier) dato che non la smetteva di di pensare a lei. dopo un’ultima discussione con la coetanea, probabilmente influenzato dall’effetto dell’alcol assunto, Daniel ha deciso di lanciarsi nel vuoto dalla ... Leggi su giornal

ROMA - Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato nella notte dalla terrazza del Pincio a Roma. A quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe lanciato giù da un'altezza di 15 metri dopo ...