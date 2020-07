Stanley Kubrick: visionario, strabiliante, caleidoscopico (Di domenica 26 luglio 2020) Quando Stanley Kubrick è morto, si è lasciato alle spalle il monolite di “2001: Odissea nello spazio” come immagine più caratterizzante della sua carriera. Chi può dimenticare l’oggetto oscuro e austero che arrivava in mezzo agli uomini-scimmia primitivi. Li ha portati in uno stato di forte ansia mentre si radunavano attorno alla cosa, la toccavano, indietreggiavano, cercavano di analizzarla, avvertivano il suo intenso potere senza capire cosa potesse significare quel potere. L’arrivo di ogni nuovo film strabiliante di Kubrick è stato più o meno lo stesso. Il poco lavoro di Kubrick, solo otto film dopo il 1960, ma sorprendentemente vario, è stato unificato non solo dal bizzarro splendore, ma anche dalla sua rara capacità ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

