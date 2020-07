Serie A: Sampdoria – Milan, in Tv e formazioni (Di domenica 26 luglio 2020) Sampdoria – Milan è una delle sfide in programma per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre occupano posizioni molto diverse in classifica, entrambe vogliono la vittoria e quindi guadagnare i tre punti per scalare ancora la graduatoria. I padroni di casa in questo momento si trovano al quattordicesimo posto con 41 punti, mentre gli ospiti occupano la sesta posizione a quota 60 e desiderano tenersi stretta la “zona Europa League”. Sampdoria – Milan si giocherà mercoledì 29 luglio alle 19.30 Come si presentano le squadre Sampdoria e Milan vengono da due percorsi completamente differenti. Se i padroni di casa sono stati più altalenanti per quanto riguarda i risultati, gli ospiti ... Leggi su sport.periodicodaily

