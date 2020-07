Serie A, Juventus-Sampdoria 2-0: CR7 e Bernardeschi, nono scudetto di fila per i bianconeri (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus batte la Sampdoria e conquista il nono titolo consecutivo.Sul campo dell'Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e la Sampdoria, gara fondamentale per le sorti dello scudetto: i bianconeri, dopo la sconfitta subita contro l'Udinese, aveva a disposizione un altro match-point per vincere il nono titolo consecutivo.Partono molto lente le due squadre, che nella prima metà di gara sono costrette a giocarsi già i primi cambi: Claudio Ranieri perde Chabot, mentre Maurizio Sarri è costretto a cambiare sia Danilo sia Paulo Dybala, sostituito da Federico Bernardeschi. I bianconeri provano con ... Leggi su mediagol

