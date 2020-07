Serie A, cresce l’attesa per Juventus-Sampdoria: le probabili formazioni. Le scelte di Sarri e Ranieri (Di domenica 26 luglio 2020) La Serie A continua a dare spettacolo.Archiviate le prime tre gare della 36esima giornata del campionato, Milan-Atalanta (1-1), Brescia-Parma (1-2), Genoa-Inter (0-3) e Napoli-Sassuolo (2-0), oggi si proseguirà con altre sei avvincenti match. Tra le sfide più calde e accese di questa giornata, c'è sicuramente quella dello Stadium, dove Juventus e Sampdoria si sfideranno per provare a consolidare gli obiettivi di questa stagione, con i bianconeri che vogliono festeggiare il nono Scudetto consecutivo. La gara, in programma alle ore 21.45, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky.scelte quasi obbligate per Maurizio Sarri dopo l'infortunio di Douglas Costa e gli acciacchi di Higuain. Il tridente sarà composto da Bernardeschi, ... Leggi su mediagol

Mediagol : #SerieA, cresce l’attesa per #Juventus-#Sampdoria: le probabili formazioni. Le scelte di #Sarri e #Ranieri - unarosannina : @ilariacnilsson @alexio747 @_justhewayouare Si cresce, si cresce! Malissimo ma si cresce! Poi il resto del mondo gl… - sportli26181512 : Juve, sale Rabiot, Ramsey fuori contesto. E Pjanic...: Rabiot cresce, Ramsey si eclissa. C’è un problema anche a ce… - LucaParry85 : Primo film finisce che non sembra un film ma un episodio di una serie tv Nel secondo film disinesscano una bomba al… - Davide_m9 : Si cresce di ranking? Non sapevo che la Serie A fosse una competizione Uefa. Così come non sapevo neanche che per v… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie cresce Per il Foggia cresce la possibilità della promozione in serie C Calcio Foggia Pallamano, Serie A maschile 2020: Fondi prende forma, ingaggiati due stranieri per la prossima stagione

Dopo l’iscrizione al prossimo campionato arrivata in extremis, ecco che prende l’HC Fondi, formazione che parteciperà al prossimo campionato di pallamano Serie A maschile 2020, la quale si sta inizian ...

Serie B - Michael Teghini è il nuovo playmaker della BPC Virtus Cassino.

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’atleta Michael Teghini, in forza nella scorsa stagione alla IRRITEC Costa D’Orlando, per l’annata agonistica ...

Dopo l’iscrizione al prossimo campionato arrivata in extremis, ecco che prende l’HC Fondi, formazione che parteciperà al prossimo campionato di pallamano Serie A maschile 2020, la quale si sta inizian ...La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’atleta Michael Teghini, in forza nella scorsa stagione alla IRRITEC Costa D’Orlando, per l’annata agonistica ...