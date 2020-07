Scudetto Juventus, Sarri fa centro al primo colpo. Ora tutto sulla Champions (Di lunedì 27 luglio 2020) Maurizio Sarri conquista il suo primo titolo da allenatore sulla panchina della Juventus. Adesso i bianconeri mettono nel mirino il Lione e la Champions “La Juventus è Campione d’Italia”. Per il nono anno consecutivo risuona questa frase per sancire chi è la squadra più forte del nostro Paese a vincere il campionato di Serie A. Rispetto agli otto precedenti di maggio, questa stagione c’è stata un’attesa più grande per via dell’emergenza sanitaria del Covid-19. L’epilogo è arrivato soltanto oggi, grazie alla vittoria contro la Sampdoria. Maurizio Sarri è riuscito a fare centro al primo colpo sulla panchina ... Leggi su zon

