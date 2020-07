Ronaldo attore? Ferrero lo boccia: “Troppo riservato. E poi quel soprannome…” (Di domenica 26 luglio 2020) Cosa farà una volta smesso cl calcio giocato uno dei calciatori più forti del mondo? Se lo chiedono in molti in relazione al futuro di Cristiano Ronaldo. Che fa ancora la differenza in serie A, e i 30 gol lo confermano, ma purtroppo per tutti non è infinito, anche se la sua dedizione potrebbero farlo pensare. E allora si è vociferato di tutto: allenatore, ovviamente, modello – il fisico ce l’ha – e perché? Anche attore. Sai gli incassi… Però qualcuno che di cinema se ne intende lo ha bocciato. Massimo Ferrero, intervistato da Libero Quotidiano, ha tessuto le lodi del Ronaldo giocatore facendo però un appunto sul suo possibile futuro da attore. Il vulcanico presidente ha prima presentato la sfida di stasera: ... Leggi su italiasera

italiaserait : Ronaldo attore? Ferrero lo boccia: “Troppo riservato. E poi quel soprannome…” - figliodijuvest1 : Ferrero ha detto che non vede Ronaldo fare l'attore, segnatevi sto tweet che fa doppietta. - tempoweb : #Ferrero scarta #CristianoRonaldo: per il cinema non va bene. E il suo difetto... #JuveSamp #26luglio… - junews24com : Cristiano Ronaldo secondo Ferrero: «Non sarebbe un buon attore» - - elysava : Dybala deve imparare da ronaldo. Gli avversari sono carogne contro la Juve, lui dev'esserlo: doveva giocare con l'attore Fofana per terra! -