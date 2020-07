Roma-Fiorentina, Diawara: “L’infortunio e la pausa non hanno aiutato, ora sono in fiducia” (Di domenica 26 luglio 2020) “È una vittoria importante, stiamo facendo bene e vogliamo continuare così. Non era facile, abbiamo preparato bene la partita. Abbiamo messo in campo ciò che il mister ci ha detto”. Lo ha dichiarato Amadou Diawara al termine vittoria contro la Fiorentina per 2-1. “L’infortunio e la pausa non mi hanno aiutato – ha proseguito ai microfoni di Roma Tv – Ora che ho giocato maggiormente sto più in fiducia e il modulo ci sta dando una grande mano”, ha concluso Diawara. Leggi su sportface

