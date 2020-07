Riciclare il polistirolo: ecco tantissime idee davvero originali! (Di domenica 26 luglio 2020) Uno dei fantastici ricicli del polistirolo permette di trasformarlo in resina per modellismo. Seguite il video e vedrete quanto è semplice. Mentre nell’articolo troverete altri modi interessanti per riutilizzarlo. Il polistirolo è un materiale di imballaggio che può essere riciclato in tanti modi diversi. Prima di avviarlo alla raccolta differenziata scoprite come trasformarlo in portaoggetti, sottobicchieri e decorazioni per la casa. Se siete degli appassionati di riciclo creativo, prima di buttare via il polistirolo che avete in casa leggete quante cose si possono realizzare grazie alla sua morbidezza e malleabilità. Per smaltirlo, invece, salvo indicazioni specifiche, il polistirolo va eliminato insieme alla plastica. Ovviamente, nel caso in cui si tratti di ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Riciclare polistirolo Riciclare il polistirolo: ecco tantissime idee davvero originali! NonSoloRiciclo