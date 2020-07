Prato: Mazzetti (FI) denuncia bando concorso del Comune, mortifica le donne (Di domenica 26 luglio 2020) Nella domanda di partecipazione ad un concorso del Comune si chiede alle donne se sono incinte o hanno figli piccoli, una vergogna che fa tornare al medioevo, afferma la deputata azzurra Leggi su firenzepost

FirenzePost : Prato: Mazzetti (FI) denuncia bando concorso del Comune, mortifica le donne - GruppoFICamera : RT @FI_Toscana: La deputata di @forza_italia Erica Mazzetti: 'I diritti delle donne a Prato tornano al medioevo. Il Pd prenda le distanze,… - Simona53313767 : RT @Giacomo2500: - MazzettiErica : RT @tempoweb: Il pastrocchio del #Pd sulle donne incinte al concorso di #Prato. #Mazzetti: 'Sembra il Medioevo' #ForzaItalia #iltempoquotid… - Giacomo2500 : -

Ultime Notizie dalla rete : Prato Mazzetti

Il Tempo

“Viviamo in un Paese in cui il secondo comune più grande della Toscana, Prato, riesce a riportarci indietro al Medioevo. Come si può chiedere alle donne, nella domanda di partecipazione al concorso, s ...La deputata Erica Mazzetti (FI) e il consigliere leghista Leonardo Soldi attaccano il sindaco. "Entro marzo doveva arrivare la Via, ma ad oggi non se ne vede traccia – rincara Mazzetti – Per il ...