Pincio, ragazzo litiga con la fidanzata e si getta dalla terrazza: morto 21enne (Di domenica 26 luglio 2020) Erano le 2 di notte quando un ragazzo di 21 anni si è gettato dalla terrazza del Pincio, a Roma, uno dei luoghi più suggestivi della città. Il giovane di origini sudamericane aveva appena litigato con la fidanzata per motivi amorosi e alterato dall’alcool ha compiuto il folle gesto. Un volo di circa 15 metri, poi lo schianto al suolo. L’intervento dei sanitari non ha potuto scongiurare la tragedia: il 21enne è morto in ospedale per i traumi subiti. A dare l’allarme è stata la fidanzata, coetanea del giovane, che ha allertato le forze dell’ordine. Il ragazzo, si apprende, aveva bevuto parecchio, per questo dopo il litigio con la ... Leggi su italiasera

