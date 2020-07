Piacenza, le accuse di una transessuale al maresciallo Orlando: «Picchiata in caserma e obbligata a fare sesso» (Di domenica 26 luglio 2020) Si aggiungono nuovi dettagli su quanto avveniva nella stazione “Levante” dei carabinieri di Piacenza. Questa volta le accuse non sono rivolte all’appuntato “Peppe” Montella, considerato il capo della banda di militari dediti, secondo l’accusa, ad attività criminali, ma al maresciallo Marco Orlando, comandante della stazione che verrà sentito dai magistrati domani 27 luglio. A parlare è Francesca – nome di fantasia – una donna transessuale di origine brasiliana che da tempo risiede a Piacenza. «Se non collabori, se non mi dai lavoro, in un modo o nell’altro ti frego e ti rimando in Brasile», sono alcune delle minacce che Orlando le avrebbe rivolto in diverse occasioni. Ansa Il ... Leggi su open.online

