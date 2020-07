Pensione e indennità per morte agli eredi, requisiti e domanda (Di domenica 26 luglio 2020) Pensione e indennità per morte di cosa si tratta? Se viene a mancare improvvisamente il coniuge, tutto diventa difficile. La legge tutela il coniuge e i figli per i lavoratori che hanno versato contributi presso le casse previdenziali Inps, con la Pensione di reversibilità e con l’indennità di morte. In quest’articolo esamineremo come e quando spetta l’indennità di morte e come fare domanda per ottenerla. L’indennità per morte è una prestazione corrisposta a favore del coniuge superstite. Viene riconosciuta quando il de cuius (defunto) è iscritto in una delle gestioni previdenziali Inps e differisce dalla Pensione di reversibilità in quanto si tratta di ... Leggi su notizieora

