Palermo, il Parco Villa Tasca è un’oasi verde di civiltà dove connettersi con la natura e l’umanità (Di domenica 26 luglio 2020) Il 12 luglio lo hanno presentato alla città e adesso è aperto a tutti! Quello che ho vissuto in un pomeriggio è stato benefico, energizzante e con un effetto di ricarica del buonumore che difficilmente si può spiegare a parole. Pertanto non posso che invitarvi tutti a provarlo non appena ne avrete la possibilità e, questa possibilità, createla, per il vostro bene, per il vostro equilibrio. Tra me e me ho pensato: “Wow, un’oasi di civiltà, mi sembra di essere in un universo parallelo dove la mia Palermo ha saputo ritrovare ciò che merita, ciò che dovrebbe essere la normalità!” Palermo deve avere una gran forza se, nonostante tutto, riesce ad essere così bella. La natura vince e se impariamo a rispettarla un po’ di ... Leggi su ilfattoquotidiano

