Napoli di gala con quattro GP (Di domenica 26 luglio 2020) Serata di gala stasera ad Agnano, con ben quattro GP, due dei quali di gruppo 1, e ingresso gratuito per il pubblico. Se il Freccia d'Europa si presenta quasi come una formalità per Vivid Wise As, ... Leggi su corrieredellosport

Golden Gala 2020, il 17 settembre i 100 metri maschili e l’alto femminile

Roma – Sono 13 le gare del programma del Golden Gala Pietro Mennea, la tappa italiana della Wanda Diamond League in scena giovedì 17 settembre 2020 (leggi qui). Nella sua quarantesima edizione il meet ...

