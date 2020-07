Luì e Sofì si sono lasciati? Arriva la replica su Instagram (Di domenica 26 luglio 2020) Novità in vista per il futuro di Luì e Sofì, che hanno replicato sulle storie su Instagram i vari gossip riguardanti la loro vita privata Negli ultimi giorni varie indiscrezioni avevano fatto intendere l’addio della coppia Luì e Sofì, protagonisti con numerosi video dei Me Contro Te che hanno conquistato tutti partendo dai filmati su … L'articolo Luì e Sofì si sono lasciati? Arriva la replica su Instagram è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

