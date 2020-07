Lisa in Perchè lo fai e Gli uomini non cambiano – Video – Ora o mai più (Di domenica 26 luglio 2020) Lisa sarà la prima ad esibirsi nella terza puntata di Ora o mai più. Nella prima manche, la concorrente e il coach Marco Masini ci offriranno la loro versione di Perchè lo fai. Una delle hit indimenticabili del cantautore e maestro. Nella seconda manche, Lisa si impegnerà invece nella cover di Gli uomini non cambiano. Anche se i giudici hanno apprezzato questa sua nuova interpretazione, nella classifica generale la vedremo solo in seconda posizione con Francesca Alotta. Lisa canta Perchè lo fai e Gli uomini non cambiano Nella prima fase, Lisa ci propone Perchè lo fai. Il brano è di Masini e risale al ’91. Fa parte del secondo album dell’artista e vanta un testo di Mario Manzani e Giancarlo ... Leggi su giornal

tamangha : RT @987mies: @Fanta_Lisa_ Il film è un po’ agiografico nei suoi confronti, ma con un po’ di spirito critico si capisce che al centro c’è qu… - filippocecchin2 : RT @987mies: @Fanta_Lisa_ Il film è un po’ agiografico nei suoi confronti, ma con un po’ di spirito critico si capisce che al centro c’è qu… - Polifem80806627 : @SolariPaolo @pvalente @Fanta_Lisa_ Quei pochi che vogliono restare a casa è perché in ufficio non sono ben visti i… - UGHOPEWRLD : @glitteryk00kie @swanvrose aaaaah scusami amo non ho visto l'altro tweet, comunque cinque amo adesso lisa è brand a… - clacedaughter : @prinxcesspark Giusto perché mi chiamo Lisa lol -

Ultime Notizie dalla rete : Lisa Perchè Lisa Casali e lo chef Franco Aliberti: «La nostra prima vacanza (con bebè) a spreco zero» Corriere della Sera