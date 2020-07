Lion – La strada verso casa: la storia vera di Saroo Brierley (Di domenica 26 luglio 2020) Lion – La strada verso casa è il film del 2016 che andrà in onda stasera alle 21,20 su Canale 5. Pochi sanno che il film racconta una storia vera, quella dello scrittore Saroo Brierley, originariamente Sheru Munshi Khan. La sua storia è diventata il libro La lunga strada per tornare a casa e poi anche questa pellicola. Il ruolo dello scrittore è interpretato nel film da Dev Patel. In più, in questo film c’è anche Nicole Kidman, che interpreta la madre adottiva di Saroo. Lion – la strada verso casa: cosa è successo ... Leggi su nonsolo.tv

CorriereUmbria : Stasera in tv 26 luglio, su Canale 5 il film Lion la strada verso casa. La trama - MontiFrancy82 : Questa sera su Canale 5 va in onda il film “Lion -La strada verso casa”, di #GarthDavis con #DevPatel @NicoleKidman… - CeccarelliL_ : Il film del giorno: “Lion – La strada verso casa” (su Canale 5) - SMSNEWSOFFICIAL : Questa sera su Canale 5 va in onda il film “Lion -La strada verso casa”, di #GarthDavis con #DevPatel @NicoleKidman… - SMSNEWSOFFICIAL : Questa sera su Canale 5 va in onda il film “Lion -La strada verso casa”, di Garth Davis con Dev Patel, Nicole Kidma… -