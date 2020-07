L'incoronazione di Conte è il preludio dello tsunami economico (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo l'ultimo Consiglio europeo, Conte è l'uomo del momento, il re Mida della politica: nel mezzo della pandemia Covid si era addirittura spinto a paragonarsi al Churchill dell'Ora più buia, ma le reminiscenze storiche dovrebbero fargli venire i brividi, perché appena vinta la seconda guerra mondiale Churchill fu sconfitto alle elezioni dai laburisti di Attlee, anche se poi si sarebbe preso una storica rivincita. Ebbene, durante l'ovazione alle Camere che ha segnato il suo ritorno trionfale in patria dopo la maratona negoziale sul Recovery Fund, Conte avrà pensato che il paragone con Churchill forse gli stava perfino stretto: si sarà sentito, insomma, in diritto di vestire anche i panni dell'erede di De Gasperi e del suo rientro dal viaggio americano con in mano l'assegno da cento milioni di ... Leggi su iltempo

Torakjkj : In parlamento oggi i grillini tutti europeisti, a breve l'incoronazione in diretta di Giuseppe Conte/Re D'Italia. Q… -

Ultime Notizie dalla rete : incoronazione Conte L’incoronazione di Conte è il preludio dello tsunami economico Il Tempo Giuseppe Conte, l'affondo di Renato Farina: "Applauso alla Camera? Ingresso e passerella tipici dei parac***"

Dove ha lasciato il cavallo bianco? Questo ci siamo domandati tutti noi assistendo in diretta tivù all'ingresso glorioso di Giuseppe Conte in Senato. Non si poteva fare un'eccezione, presidente Casell ...

Nel Giardino di Paolina danze, musica e prosa

Nonostante i postumi del Covid il 21 luglio inizia la rassegna di eventi e spettacoli "Nel giardino di Paolina", davanti all’omonima Villa. Fino al 20 agosto serate sotto le stelle e il Gran Ballo Sto ...

Dove ha lasciato il cavallo bianco? Questo ci siamo domandati tutti noi assistendo in diretta tivù all'ingresso glorioso di Giuseppe Conte in Senato. Non si poteva fare un'eccezione, presidente Casell ...Nonostante i postumi del Covid il 21 luglio inizia la rassegna di eventi e spettacoli "Nel giardino di Paolina", davanti all’omonima Villa. Fino al 20 agosto serate sotto le stelle e il Gran Ballo Sto ...