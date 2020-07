Ladri di sabbia (Di domenica 26 luglio 2020) La sua estrazione rappresenta un traffico fiorente, di cui si parla poco. Spiagge di tutto il mondo, Italia compresa, erose dal fabbisogno dell'industria edile (Cina e India in testa), dagli affari delle ecomafie,persino da un turismo «disinvolto» a caccia di discutibili souvenir. Ma le conseguenze sull'ecosistema costiero sono pesanti.«Solo un souvenir» hanno cercato di giustificarsi due turisti francesi di fronte ai finanzieri intenti a ispezionare la loro auto durante un controllo agli imbarchi di Porto Torres, nell'agosto 2019. Stipati in 15 bottiglie di plastica nel bagagliaio del loro Suv avevano 80 chilogrammi di sabbia finissima della spiaggia di Chia, nel sud della Sardegna.Un caso tutt'altro che isolato: l'anno scorso, da maggio ad agosto, sono stati recuperati nel nostro Paese 900 chilogrammi di sabbia. Al ... Leggi su panorama

