Katie Ledecky: “Olimpiadi diverse? Nulla è normale ora nelle nostre vite” (Di domenica 26 luglio 2020) A differenza di altre colleghe, Katie Ledecky sembra aver capito che è impossibile immaginare un’Olimpiade come quelle passate: “Tutti comprendiamo che le Olimpiadi del prossimo anno potrebbero non sembrare delle normali Olimpiadi e che ci saranno alcuni cambiamenti. Ma davvero, Nulla delle nostre vite è normale in questo momento. Quindi penso che siamo tutti pronti ad adeguarci e ad essere pronti per quello che dobbiamo fare come atleti per assicurarci che i giochi possano continuare”. Ha detto la nuotatrice statunitense in un’intervista ribadendo che si sta allenando per essere competitiva: “Sto spendendo questi 12 mesi in più per cercare di essere ancora più veloce e migliorare rispetto a quest’anno“. Leggi su sportface

