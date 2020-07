Juventus, Sarri ora è un vincente anche in Italia: ma lo scudetto non cancella le perplessità (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus vince un altro scudetto, anche se in maniera per nulla serena. E’ il nono di fila, il primo al primo tentativo nella gestione Maurizio Sarri. Un allenatore che era arrivato a Torino per rovesciare una prospettiva che vedeva i bianconeri vincenti in patria ma non all’estero con Massimiliano Allegri, e soprattutto per impostare uno stile di gioco in linea con quello di altre squadre, votato all’attacco e al divertimento. Il tecnico toscano non sarà d’accordo, ma possiamo tranquillamente dire che questo stravolgimento proprio non si è visto. Le partite giocate in maniera splendida dalla Juventus si contano sulle dita di una mano e probabilmente l’esempio migliore a disposizione è Juventus-Inter 2-0 (ma con una situazione ... Leggi su sportface

juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : «Vogliamo raggiungere l’obiettivo» Parola ??di Mister #Sarri ?? - juventusfc : ? 16:30 ?? Mister Sarri incontra i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ??LIVE #OneTouchAwayFromYou nella s… - PAZZIPERLAJUVE : RT @StefanoDiscreti: #JuveSamp Di sicuro questo è lo scudetto più strano di sempre della #Juventus. Di certo #Ronaldo è indiscutibilmente i… - M_Palmi98 : È lo scudetto della #Juventus, non di #Sarri. -