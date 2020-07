Il covid viene col pullman. Niente controlli a Tiburtina, si sveglia la Regione (Di domenica 26 luglio 2020) Gli arrivi in aereo dai Paesi a rischio covid sono soggetti a controlli e limitazioni. Cosa che non avviene per chi entra in Italia con i pullman a lunga percorrenza soprattutto dai Paesi dell'est Euoropa come Romania e Bulgaria da cui arrivano ad esempio molte delle 38mila badanti operative a Roma. Alla stazione dei bus a Tiburtina, è stato documentato, continuano a scendere passeggeri senza alcun controllo. La Regione Lazio prova a correre ai ripari. "Presto faremo un'ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio. La priorità è quella di difendere Roma e il Lazio", ha dichiarato l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Anche se negli ultimi giorni, ... Leggi su iltempo

TicketOneIT : A causa dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19, il tour di Emma Marrone nei palasport viene posticipato a maggi… - daninovaro : RT @CesareSacchetti: Lukashenko, che ha rifiutato di mettere all'asta il suo Paese, viene definito 'dittatore'. I Paesi occidentali che pi… - LeneLepre : RT @CesareSacchetti: Lukashenko, che ha rifiutato di mettere all'asta il suo Paese, viene definito 'dittatore'. I Paesi occidentali che pi… - Gmine161 : RT @CesareSacchetti: Lukashenko, che ha rifiutato di mettere all'asta il suo Paese, viene definito 'dittatore'. I Paesi occidentali che pi… - sabribri1977 : RT @CesareSacchetti: Lukashenko, che ha rifiutato di mettere all'asta il suo Paese, viene definito 'dittatore'. I Paesi occidentali che pi… -

Ultime Notizie dalla rete : covid viene Coronavirus: Catalogna chiude discoteche, locali notturni e pub. Francia: “Non andateci” Il Fatto Quotidiano BRINDISI. Cgl:Il Centro CARA di Restinco ritorni a rispettare le finalità di accoglienza per cui è stato creato.

E’ ormai quotidianità leggere una lunga sequela di interventi pubblici in merito alla decisione ministeriale di trasformare il Centro di accoglienza CARA di Restinco in una struttura “pre covid”, col ...

Stato di emergenza, dpcm, fondi Ue. Il governo decide tutto, anche passando sopra il Parlamento

In Italia, per Costituzione repubblica ‘parlamentare’, le cose sembrano andare diversamente, almeno da un po’ di tempo. E non solo perché, come si sa, il Parlamento si limita, da diversi decenni, a es ...

E’ ormai quotidianità leggere una lunga sequela di interventi pubblici in merito alla decisione ministeriale di trasformare il Centro di accoglienza CARA di Restinco in una struttura “pre covid”, col ...In Italia, per Costituzione repubblica ‘parlamentare’, le cose sembrano andare diversamente, almeno da un po’ di tempo. E non solo perché, come si sa, il Parlamento si limita, da diversi decenni, a es ...