I bioparchi marini in Italia: una bellezza tutta da godere (Di domenica 26 luglio 2020) L’Italia con i suoi 7.456 chilometri di litorale è il quindicesimo Paese al mondo per estensione costiera, tutelata da 29 aree marine protette e due parchi sommersi per un totale di circa 250.000 ettari di mare e più di 700 chilometri di litorale. A questo si aggiunge il Santuario dei Cetacei Pelagos, spicchio di mare tra Francia, Principato di Monaco, Liguria, Toscana e Nord-Sardegna, la prima area protetta internazionale e tra le più ricche di vita del Mediterraneo. «L’Italia è particolarmente virtuosa nella creazione di aree marine protette» spiega Giorgio Fanciulli, direttore di quella di Portofino, e la crescente attenzione alla salute delle acque è espressa anche nella nuova legge Salva Mare del Ministero dell’Ambiente, già approvata alla Camera. «Grazie a ... Leggi su iodonna

