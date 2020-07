Flash mob contro stop Campo Roja (Di domenica 26 luglio 2020) VENTIMIGLIA, 26 LUG - Oltre cento attivisti appartenenti a diverse realtà associative imperiesi hanno partecipato a un Flash mob contro la chiusura del Campo Roya di Ventimiglia, che da tempo ospita ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

rep_genova : Migranti: flash mob a Ventimiglia contro la chiusura del campo Roja [aggiornamento delle 20:40] - anarchico74 : RT @AnsaLiguria: Migranti: flash mob contro la chiusura del Campo Roja. In cento con lo slogan 'Restiamo umani' #ANSA - AnsaLiguria : Migranti: flash mob contro la chiusura del Campo Roja. In cento con lo slogan 'Restiamo umani' #ANSA - riviera24 : Flash mob a Ventimiglia contro la chiusura del Parco Roja - riviera24 : Ventimiglia, flash mob per riaprire il Campo Roja: al Resentello 120 manifestanti -