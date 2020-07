Coronvirus in Toscana: 15 nuovi contagi in Toscana (7 a Borgo San Lorenzo) oggi 26 luglio. E zero decessi (Di domenica 26 luglio 2020) zero morti per coronavirus, oggi 26 luglio in Toscana. Ma sono addirittura quindici i nuovi contagi: sette dei quali riconducibili a un cluster rilevato a Borgo San Lorenzo. Salgono così a 10.430 i casi da inizio pandemia. I nuovi casi sono lo 0,14% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 8.944 Leggi su firenzepost

Ecco i dati relativi al Coronavirus per quanto riguarda la giornata odierna in Toscana. C’è un focolaio a Borgo San Lorenzo In Toscana sono 10.430 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispet ...

Toscana, consiglieri rimborsati fino a 1.600 euro durante il lockdown (senza spostarsi da casa)

Per 85 giorni di lockdown, con il Consiglio regionale chiuso a causa del Covid-19, i consiglieri della Toscana hanno continuato a percepire l’indennità che comprende il rimborso delle spese per sposta ...

