Coronavirus, ultime notizie – Rimini, positivo va a una festa: 5 infettati. Nuovo record di vittime in Australia. La Spagna sulla quarantena imposta dal Regno Unito: «Hanno avuto più morti di noi» (Di domenica 26 luglio 2020) Continua a salire il conto dei casi di Coronavirus registrati nel mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i positivi dall'inizio del monitoraggio Hanno superato i 16 milioni. Il Paese più colpito restano gli Stati Uniti, con 4.178.021 casi e 146.460 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo, Crisanti: “La nuova ondata forse a fine agosto” Fanpage.it Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +2 nuovi casi in provincia di Monza e Brianza (5.861), secondo giorno senza decessi

L’aggiornamento di Regione Lombardia di sabato 25 luglio 2020 sulla situazione in fase 3 dell’emergenza coronavirus. L’aggiornamento di Regione Lombardia di sabato 25 luglio 2020 sulla situazione in f ...

Coronavirus: in Umbria nessun nuovo contagio in 48 ore

Anche nelle ultime 24 ore, come nelle 24 precedenti, nessun nuovo contagio al Covid-19 accertato in Umbria (su 507 tamponi), secondo i dati ufficiali pubblicati nel sito della Regione e aggiornati al ...

