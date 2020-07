Conte: “Che rabbia per i punti persi con Sassuolo e Bologna” – VIDEO (Di domenica 26 luglio 2020) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto al termine del match vinto contro il Genoa. Ecco le sue parole in conferenza stampa L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha analizzato il match vinto contro Genoa. Ecco dichiarazioni del tecnico nerazzurro al termine della sfida di Marassi: «Se devo scegliere partite dove ero amareggiato ne scelgo due: quelle col Sassuolo e quelle col Bologna. Sono quelle le partite in cui c’è stato grande rammarico. A Verona i ragazzi hanno dato tutto, come contro la Fiorentina, ci sono anche delle annate in cui semini poco e raccogli tanto, nell’annata dell’Inter è successo il contrario. Tante situazioni non ci sono girate nella giusta maniera. I ragazzi sono comunque dei professionisti seri». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

