Carabinieri Piacenza, Ilaria Cucchi: “Basta parlare di mele marce, i casi son troppi” (Di domenica 26 luglio 2020) Sulla tremenda vicenda della caserma dei Carabinieri di Piacenza al centro di un giro di spaccio e tortura non poteva mancare il commento di Ilaria Cucchi. La sorella di Stefano, ammazzato di botte nel 2009 da uomini in divisa, dichiara: “Basta parlare di mele marce. I casi stanno diventando troppi”. Ilaria Cucchi: “Fatto gravissimo” “Un fatto enorme e gravissimo che ricorda la vicenda di mio fratello Stefano”, ha dichiarato Ilaria Cucchi dopo la pubblicazione delle intercettazioni. L’inchiesta sulla caserma Levante dei Carabinieri di Piacenza ha portato alla luce una serie di inquietanti crimini. Dallo ... Leggi su thesocialpost

