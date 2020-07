Bonucci: “E’ il successo più bello e anche più difficile. Ci godiamo questo risultato” (Di lunedì 27 luglio 2020) Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a margine della gara con la Sampdoria, che ha regalato il nono titolo consecutivo alla Juventus, il 36°titolo della storia per la Vecchia Signora: “È il successo più bello, pure il più difficile. Abbiamo iniziato un percorso nuovo con tanto scetticismo attorno, abbiamo dato tutto noi stessi, nonostante qualche passaggio a vuoto. È stato un anno complicato per tutti, nel mondo, era complicato riaccendere la testa dopo tanti mesi di stop. È il più bello perché lo abbiamo voluto e sofferto. Non ho parole, abbiamo tirato tutto ciò che avevamo. Per la società, i tifosi, per chi in questi mesi ci ha lasciato e ha fatto il tifo da lassù. La ... Leggi su alfredopedulla

