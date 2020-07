Bologna Lecce 2-0 LIVE: occasioni per Barrow e Skov Olsen, giallorossi in bambola (Di domenica 26 luglio 2020) Allo Stadio Dall’Ara, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Bologna e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Dall’Ara”, Bologna e Lecce si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Lecce 2-0 MOVIOLA 38′ Occasione Skov Olsen – Stoppa e calcia da fermo, Gabriel si allunga e respinge. 36′ Occasione Barrow – Ancora un’occasione per l’attaccante rossoblù che riceve al limite dell’area, si autolancia e poi calcia addosso a Gabriel in uscita. 30′ Palo di Barrow – Ancora una difesa giallorossa da ... Leggi su calcionews24

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - grandemourinho : RT @Ruttosporc: Si gioca Bologna-Lecce, importantissimo per la salvezza, alle 16.30 indovinate di che si parla du Sky Sport? Dello scudett… - sportface2016 : #BolognaLecce 2-0: il video del gol di #Soriano - Steve140971 : @PaytonSir Io mi sto guardando il Lecce..Con commento delirante..Che fa capire quanto stiamo sulla palle e quanto i… - sportface2016 : #BolognaLecce 1-0: il video della rete di #Palacio -