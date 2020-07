Barcellona, il presidente Bartomeu fa il punto sul mercato: “Messi rinnoverà non ho dubbi. Lautaro? Tutto fermo” (Di domenica 26 luglio 2020) Il mercato del Barcellona è già partito, considerando l’innesto di Pjanic e la cessione di Arthur alla Juventus, ma per il momento i blaugrana vivono una fase di stallo. Emilio Andreoli/Getty ImagesL’obiettivo principale al momento è la Champions League e la sfida degli ottavi con il Napoli, un match da vincere per accedere così alla Final Eight di Lisbona. Un pensiero fisso anche per il presidente Bartomeu, che ha messo in stand-by ogni operazione come ammesso ai microfoni del Mundo Deportivo: “abbiamo parlato con l’Inter di Lautaro, ma in questo momento è Tutto fermo. Per ora siamo concentrati sulla Champions League. Messi? Ha detto molte volte che vuole ritirarsi qui e non ho dubbi che ... Leggi su sportfair

