Assedio a Fontana, silenzio su Casalino (Di domenica 26 luglio 2020) 00:00 È partito l’attacco alla Lombardia. Anzi sono tornati all’attacco. Il titolo peggiore su Fontana e quella del Messaggero. 04:55 Il compagno di Casalino fa trading online ma nessuno dice niente, tranne la Verità. 07:20 Berlusconi ribadisce il suo sì al Mes. 07:54 Tolgono le multe alle Ong e le mettono a chi non indossa la mascherina. De Luca docet! 09:08 Il sindaco di Lampedusa chiede lo stato di emergenza. 09:40 Proroga sulle cartelle esattoriali racconta Il Sole 24 Ore.L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

Mariari30057064 : RT @LaNotiziaTweet: Camici alla Lombardia dal cognato, indagato Attilio Fontana. Tra Film commission e camici-gate il Pirellone è sotto ass… - raffo1900 : Camici alla Lombardia dal cognato, indagato Attilio Fontana. Tra Film commission e camici-gate il Pirellone è sotto… - LauaraM5S : RT @LaNotiziaTweet: Camici alla Lombardia dal cognato, indagato Attilio Fontana. Tra Film commission e camici-gate il Pirellone è sotto ass… - eizaghi : Fontana finisce sotto assedio La Lega: giustizia a orologeria (Corriere della Sera ), 26 lug 2020 Adesso parte il… - fakegiannelli : Dopo aver a suo tempo bellamente ignorato la notizia dei camici, il 'Corriere della sera' ora parla di 'assedio' a… -

Ultime Notizie dalla rete : Assedio Fontana

Nicola Porro

Non solo, successivamente Dini tenterà di piazzare quegli altri camici a 9 euro a una casa di cura. e non ci sono dubbi che Fontana sapesse: a informarlo era stato un suo assessore, Raffaele Cattaneo.E ora Fontana, come il suo partito, si sente sotto assedio. E amareggiato: «Ogni democratico dovrebbe indignarsi per quello che mi sta succedendo ma lo so, tanto è inutile, le regole ormai sono ...